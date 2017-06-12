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Фото/Facebook/Valsts policija

Передвижной радар полиции в мае продолжал фиксировать значительные превышения разрешенной скорости на дорогах Латвии, информирует Государственная полиция на своей страничке в Facebook.

Так 30 мая в 11:23 в Гаркалнском крае на автодороге Рига - Сигулда - граница Эстонии по направлению в Сигулду фоторадар зафиксировал автомобиль BMW, который при разрешенных 100 км/час мчался со скоростью 171 км/час.

В свою очередь 29 мая в 14:11 в Риге, в жилом районе на ул. Маскавас, был зафиксирован автомобиль Mercedes-Benz, который ехал со скоростью 110 км/час при разрешенных 50 км/час.

Полиция напоминает, что за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 360 евро.