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Все чаще Государственная полиция информирует о случаях вандализма в отношении фоторадаров, которые фиксируют нарушения скоростного режима.

Пару месяцев назад в Яунправе кто-то поджег фоторадар, тогда на место пожара была вызвана Государственная пожарно-спасательная служба. CSDD подала в Госполицию заявление по данному инциденту, и пообещала сделать все, чтобы радар восстановить на прежнем месте.

Последняя информация в Twitter свидетельствует, что кому-то по-прежнему не нравится наличие фиксирующих нарушения элементов в этом регионе.

По последним данным, на фоторадар, расположенный в Марупе, некто водрузил на фоторадар автопокрышку.

фото: социальные сети