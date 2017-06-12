Полиция все чаще фиксирует случаи вандализма в отношении фоторадаров (2)
Происшествия | 12 июня 2017 года, 16:05
Все чаще Государственная полиция информирует о случаях вандализма в отношении фоторадаров, которые фиксируют нарушения скоростного режима.
Пару месяцев назад в Яунправе кто-то поджег фоторадар, тогда на место пожара была вызвана Государственная пожарно-спасательная служба. CSDD подала в Госполицию заявление по данному инциденту, и пообещала сделать все, чтобы радар восстановить на прежнем месте.
Последняя информация в Twitter свидетельствует, что кому-то по-прежнему не нравится наличие фиксирующих нарушения элементов в этом регионе.
По последним данным, на фоторадар, расположенный в Марупе, некто водрузил на фоторадар автопокрышку.
Mārupes fotoradars izdaiļots... pic.twitter.com/m41dk03Z9L— Andris Zarins (@heckler33) 12 июня 2017 г.
фото: социальные сети
Раньше на дорогах грабили разбойники. А потом появились государства и разбойники остались не у дел...
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А причём тут вандализм? Просто самозащита, притом необходимая.
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