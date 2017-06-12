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11 июня незадолго до 14 часов работники Рижской полиции самоуправления Латгальского предместья получили информацию о маленьком мальчике, который без присмотра взрослых катается в троллейбусе 19-го маршрута.

Полицейские незамедлительно отправились на место, где 5-летний мальчик рассказал, что его мать, будучи в алкогольном опьянении, выгнала его из дома, поэтому он уже два дня катается в общественном транспорте.

На вопрос о состоянии здоровья, мальчик ответил, что в день, когда его мама выгнала, съел только две конфеты, которые были у него в кармане и чувствует себя очень голодным. По его словам, его родители регулярно выпивают, заставляя его подносить пиво. Полиция отмечает, что в момент общения мальчишка сильно кашлял.

На место были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, которые осмотрели ребенка и констатировали, что он нуждается в госпитализации. В сопровождении полицейских малыш был доставлен в медучереждение.

Учитывая, что место жительства мальчика находилось в другой части города, работники муниципальной полиции Латгальского района созвонились со своими коллегами из Земгальского управления и попросили их провести проверку места жительства ребенка.

Прибыв на место, стражи порядка констатировали, что в квартире находятся несколько взрослых людей в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и родители ребенка. Там же была и 8-летняя девочка, являющаяся сестричкой катавшегося в троллейбусе мальчика.

На вопрос, где находится ее сын, мать ребенка ответила словами "где-то", в свою очередь отец признал, что не знает.

Родители были проверены на содержание алкоголя на выдохе. У матери было констатировано 3,29 промилле алкоголя, в свою очередь у отца - 2,87 промилле.

Как выяснилось, квартира, в которой проживала семья, является социальным жильем. Несмотря на то, что там недавно был проведен ремонт, в жилище царила полнейшая антисанитария – на полу были разбросан мусор и отходы от еды, в мойке скопилась грязная посуда, везде валалась тара из-под алкоголя. В ванной комнате лежала куча грязного белья и одежды.

Учитывая полнейшую антисанитарию в месте проживания, а также то, что ни один из родителей не был в состоянии позаботится также и о втором ребенке, было принято решение изъять из семьи и девочку. Она, как выяснилось, тоже давно не ела. Ребенок был доставлен в кризисный центр.

Материалы дела направлены в Рижский Сиротский суд, а также в отдел профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.