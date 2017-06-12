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47-летний рижанин Владимир Ульянов, пропавший 23 мая 2017 года в Риге после выписки из больницы Гайльэзерс, сегодня был обнаружен в больнице им.Страдиня. Об этом Bezvests.lv сообщили медики.

"Мужчина жив, но ему предстоит лечение. Брат пропавшего сердечно благодарит и добровольцев Bezvests.lv, и всех, кто оказывал поддержку и помощь в поисках пропавшего Владимира", - сказано в сообщении.

47-летний рижанин Владимир УЛЬЯНОВ пропал 23 мая 2017 года в Риге после выписки из больницы. По словам брата пропавшего, днем в день пропажи его увезли в больницу "Гайльэзерс" на "скорой". Через какое-то время он оттуда вышел, но до дома так и не добрался, Bezvests.

Телефон Владимира был отключен. Брат забил тревогу и обратился за помощью.