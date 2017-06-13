Происшествия |

Полиция безопасности (ПБ) в понедельник провела обыск на рабочих местах сотрудников финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) Кристине и Максима Богдановых.

Как сообщили в Полиции безопасности, обыск проводился в рамках уголовного процесса, начатого по статье 94-й Уголовного закона о разглашении государственной тайны. После обыска, по отношению к Кристине и Максиму Богдановым применен уголовно-процессуальный статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс.

Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

Адвокат супружеской четы Богдановых Алла Юраш подтвердила, что ее подзащитные не задержаны, но в отношении них применен статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс. Что им инкриминируется, ей пока не ясно. От более подробных комментариев она воздержалась, сославшись на подписку о неразглашении информации.

Добавим, за умышленное разглашение гостайны, совершенное лицом, которое было предупреждено о ее неразглашении, но не имеющее признаков шпионажа, предусмотрены лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочный арест, принудительные работы или денежный штраф.

Также отметим, что Максим Богданов – это сын Леонида Богданова, бывшего начальника Управления по борьбе с организованной преступностью, а ныне директора службы безопасности предприятия LasRosTrans, входящего в группу АО Ventspils nafta.