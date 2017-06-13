ДТП на Вентспилсском шоссе: погибли женщина и малолетний ребенок
Происшествия | 13 июня 2017 года, 13:42
На Вентспилсском шоссе возле Варкальского канала произошло крупное ДТП, из-за которого полностью перекрыто движение транспорта, сообщила представитель Государственной полиции Анце Розите.
К аварии причастны три автомобиля, движение заблокировано в обоих направлениях.
Погибли два человека, оба погибших, женщина и малолетний ребенок, находились в автомобиле Mazda.
Еще один человек, ехавший в этом автомобиле, получил травмы.
Травмы в результате ДТП получили также водители автомашин Opel и Ford.