Происшествия |

На Вентспилсском шоссе возле Варкальского канала произошло крупное ДТП, из-за которого полностью перекрыто движение транспорта, сообщила представитель Государственной полиции Анце Розите.

К аварии причастны три автомобиля, движение заблокировано в обоих направлениях.

Погибли два человека, оба погибших находились в автомобиле Mazda.

Еще один человек, ехавший в этом автомобиле, получил травмы.

Травмы в результате ДТП получили также водители автомашин Opel и Ford.