В Лиепае случился пожар повышенной опасности
Происшествия | 14 июня 2017 года, 10:52
13 июня в Лиепае загорелся многоквартирный дом.
В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) отметили, что пожару была присвоена высшая категория опасности.
Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что общая площадь возгорания составила 6 квадратных метров.
12 человек эвакуировались самостоятельно, еще 10 эвакуировали пожарные, одного жильца пришлось спасать.
Как пояснили сотрудники ГПСС, потушить пожар было тяжело из-за припаркованных во дворе машин. Они мешали оперативному транспорту близко подъехать к месту возгорания. Причины пожара устанавливаются.