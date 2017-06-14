Происшествия |

13 июня в Лиепае загорелся многоквартирный дом.

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) отметили, что пожару была присвоена высшая категория опасности.

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что общая площадь возгорания составила 6 квадратных метров.

12 человек эвакуировались самостоятельно, еще 10 эвакуировали пожарные, одного жильца пришлось спасать.

Как пояснили сотрудники ГПСС, потушить пожар было тяжело из-за припаркованных во дворе машин. Они мешали оперативному транспорту близко подъехать к месту возгорания. Причины пожара устанавливаются.