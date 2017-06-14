Происшествия |

36-летний рижанин Евгений Васильев, житель микрорайона Ильгюциемс пропал 12 мая 2017 года. 9 мая 2017 года вышел из дома, с 12 мая 2017 года о нем нет никаких известий. При себе были документы - паспорт, банковские карточки, сообщает Bezvests.lv.

ПРИМЕТЫ: Рост около 180 см, крепкого телосложения. Одет был, предположительно, в спортивный костюм, куртку голубого цвета. Особые приметы: татуировка на правой руке с изображением паука в паутине.

Всех, кто видел или что-то знает о месте нахождения пропавшего мужчины, просьба срочно звонить по телефону 110 в полицию или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.