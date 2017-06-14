Происшествия |

Вчера в Добеле, в одном из магазинов на улице Бривибас, под полкой была обнаружена змея, проинформировала Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вызванные спасатели отловили змею и выпустили ее на волю.

В свою очередь, вчера помощь спасателей понадобилась и другим животным. Так в Паргауйском крае, в волости Райскума спасатели подняли обратно в гнездо выпавшего малыша аиста, а в Буртникской волости Валмиерского края был освобожден зажатый под бетонным столбом кот, который сразу после спасения был передан хозяевам.