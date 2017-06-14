Происшествия |

Фото/Facebook/RigasPP

Муниципальная полиция Риги на этой неделе задержала в Кенгарагсе мужчину, который совершал развратные действия в отношении детей.

Как сообщили в полиции, на место происшествия полицейских вызвал отец девятилетней девочки, который рассказал, что на школьной спортивной площадке к его дочке и ее подруге подошел мужчина в тренировочном костюме и начал показывать свои половые органы. Девочки испугались и убежали.

Обследовав ближайшее окрестности, полиция заметила соответствующего описанию мужчину, который при виде сотрудников полиции попытался сбежать, но был задержан. Потерпевшая девочка мужчину опознала.

Задержанный категорически отрицал свою причастность к этим событиям.

58-летний мужчина был доставлен в Государственную полицию, где на него заведен уголовный процесс о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. За это преступление ему грозит до семи лет заключения.

За подобные действия мужчина уже была дважды судим в советское время.