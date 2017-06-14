Происшествия |

Государственная полиция получила запрос на электронную почту, в котором некий водитель просит разобраться с ситуацией на дороге, ведущей в Кулдигу. Там некто выбросил на проезжую часть чучело человека, создав тем самым небезопасную ситуацию для участников дорожного движения, рассказала [Latvijas Avize](http://www.la.lv/ представитель полиции Дайга Валдмане. Полиция начала проверку обстоятельств дела.

"Ночью какой-то "умник" выставил на проезжую часть дороги Ренде-Кулдига набитое соломой чучело, облаченное в одежду. Будьте внимательны! Можно очень сильно испугаться и, при быстрой езде, можно легко угодить в аварию», - написала пользовательница Facebook.

Валдмане информировала, что на данном месте сегодня усилен полицейский патрульный. Сейчас нет версий произошедшего, почему чучело находилось на проезжей части.

"Это очень большая угроза обществу. Сложно сейчас сказать, это шутка или сознательные действия, чтобы водитель остановился и вышел из машины. Версий несколько, но пока ничего конкретного сказать невозможно с какой целью все это сделано", - сказала представитель Государственной полиции в Курземском регионе.