Происшествия |

14 июня в Рижскую муниципальную полицию обратился англоговорящий мужчина, который сообщил, что его ограбили в Старой Риге.

Прибывших на место полицейских встретил гражданин Израиля, который рассказал, что в одном из развлекательных заведений Старой Риги познакомился с двумя дамами. Они немного выпили. Одна из женщин пошла с ним танцевать, а вторая в это время вытащила у него кошелек, но потом, правда, положила его на стол.

Проверив содержимое кошелька, мужчина обнаружил пропажу 300 евро. После этого женщины ушли в другой клуб.

На поиски мошенниц полицейские отправились вместе с ограбленным туристом. Девушек быстро нашли и опознали. Выяснилось, что дамы изрядно пьяны и не ориентировались в пространстве и времени.

Женщин 30 и 31 года доставили в Госполицию для дальнейших процессуальных действий.

Источник: riga.lv