Происшествия |

53-летний житель Латвии Андрис Броканс пропал в немецком городе Мюнхене 5 июня 2017 года. Известно, что в этот день он вышел из гостиницы, ушел в неизвестном направлении и назад до сих пор не вернулся, сообщает в своем аккаунте на Facebook поисковая организация Bezvests.lv.

По сведениям родных, 2 мая Андрис отправился на заработки в Германию, последний раз общались с ним по телефону в начале июня. Больше не подавал о себе никаких вестей.

Известно, что при себе у пропавшего мужчины был чемодан с одеждой и , возможно, ID -карта. А паспорт он оставил в номере.

ПРИМЕТЫ: носит очки, борода и волосы с проседью. Как был одет мужчина, неизвестно.

Всех, кто видел или что-то знает о месте нахождения пропавшего мужчины, просьба срочно звонить по телефону (+371) 110 в полицию или в Bezvests.lv номеру (+371) 22 084 084.