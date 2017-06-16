Происшествия |

На этой неделе задержан еще один полицейский, вызвавший дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в состоянии алкогольного опьянения. Это произошло в Риге, полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей, сообщили в Госполиции.

В ночь на пятницу на перекрестке ул. Тербатас и Матиса столкнулись автомашины Toyota и Mercedes-Benz, которой управлял инспектор Главного управления полиции порядка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, в 2,58 промилле.

Инспектор полиции совершил ДТП на своей личной машине в нерабочее время. Тяжело пострадавших в ДТП не было.

По факту ДТП начат уголовный процесс, возбуждено дисциплинарное дело.

Как сообщалось, 14 июня работник Земгальского регионального управления полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил аварию, в результате которой тяжелые травмы получил велосипедист. Позднее он скончался в больнице.