Под Ригой перевернулся прицеп военной машины (10)
Происшествия | 17 июня 2017 года, 10:49
На съезде с Рижской окружной дороги на Елгавское шоссе в субботу перевернулся прицеп военной машины, и движение в этом месте на некоторое время было заблокировано, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС).
Nobraucot no Rīgas apvedceļa A5 uz Jelgavas šoseju A8,virzienā no Salaspils uz Jelgavu,apgāzusies militārā transp. piekabe.Satiksme bloķēta— NBS (@Latvijas_armija) June 17, 2017
Дорожно-транспортное происшествие произошло на съезде в направлении от Саласпилса к Елгаве.
НВС приносит извинения автоводителям за причиненные неудобства.
Защитнички бля))) даже груз свой, жалкое борохло довезти не могут что бы не насмешить народ
7
Ответить
razdolbai ponajehali tut :D
3
Ответить
Задолбали вояки бл..
2
Ответить
Показать все (10)