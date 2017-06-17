Происшествия |

На съезде с Рижской окружной дороги на Елгавское шоссе в субботу перевернулся прицеп военной машины, и движение в этом месте на некоторое время было заблокировано, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС).

Nobraucot no Rīgas apvedceļa A5 uz Jelgavas šoseju A8,virzienā no Salaspils uz Jelgavu,apgāzusies militārā transp. piekabe.Satiksme bloķēta — NBS (@Latvijas_armija) June 17, 2017

Дорожно-транспортное происшествие произошло на съезде в направлении от Саласпилса к Елгаве.

НВС приносит извинения автоводителям за причиненные неудобства.