Под Ригой перевернулся прицеп военной машины (10)

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Происшествия | 17 июня 2017 года, 10:49

На съезде с Рижской окружной дороги на Елгавское шоссе в субботу перевернулся прицеп военной машины, и движение в этом месте на некоторое время было заблокировано, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС).

Дорожно-транспортное происшествие произошло на съезде в направлении от Саласпилса к Елгаве.

НВС приносит извинения автоводителям за причиненные неудобства.

Комментарии 10
Manuel Jakovenko1 час назад
Защитнички бля))) даже груз свой, жалкое борохло довезти не могут что бы не насмешить народ
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Ivan Tochev51 минуту назад
razdolbai ponajehali tut :D
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Jevgenij Noak22 минуты назад
Задолбали вояки бл..
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