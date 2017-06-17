Детеныш аиста выпал из гнезда: латвийцев призывают помочь (2)

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Происшествия | 17 июня 2017 года, 13:39

На странице «Palīdzēsim dzīvniekiem» в соцсети Facebook опубликована просьба помочь спасти детеныша аиста, который выпал из гнезда. Об этом пишет nra.lv.

Птенец упал на мужчину, который косил траву под гнездом, это произошло в Вецпиебалге. Представители общества просят жителей Латвии помочь доставить детеныша в приют Drauga Spārns в Юрмале.

В данный момент детеныш аиста вне опасности, он ждет, когда ему помогут вернуться в привычную для него среду, отмечает NRA.

Комментарии 2
Gustaf35 минут назад
Видно Вас тоже в свое время выкинули из " гнезда", этажа этак с пятого
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Aleksandrs Ivanuks1 час назад
Его выкинула мама потому что не прокормит всех
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