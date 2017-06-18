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В ночь на воскресенье, с 17 на 18 июня из своего места жительства в Болдерае, с улицы Лиела, пропала Илона Опица 2009 года рождения, сообщает в своем аккаунте в Facebook Госполиция.

В середине ночи мать 8-летней девочки обнаружила, что дочери нет в квартире, и около 1.20 о случившемся сообщила в полицию.

Рост пропавшей без вести девочки 1 метр 20 см, светлые волосы до плечей.

Сейчас точно не известно, что было надето на ребенке.

Госполиция призывает отозваться любого, кому известно местонахождения Илоны, сообщив по телефону 67070800 или 110.

Правоохранительные органы призывают тщательно рассмотреть фотографию и обратить внимание, не находится ли на улице, на лестничной площадке и т.д. эта девочка, и, если ее кто-нибудь увидит - незамедлительно сообщать в Госполицию.