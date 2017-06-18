Происшествия |

Пропавшая в ночь на воскресенье в Болдерае девочка нашлась, сообщает Госполиция.

Девочка, по сообщению полиции, незадолго до 10 часов утра пришла к своей бабушке, которая живет недалеко от место проживания ребенка. Бабушка об этом сообщила полиции. Девочка жива и здорова. Сейчас выясняется, где ребенок находилась ночью, пишет Госполиция.

Между тем, как пишут знакомые с ситуацией пользователи соцсети, ребенок пропал еще вчера вечером, думали, что у подруги, когда не вернулась, обратились в полицию.

Напомним, правоохранительные органы кинули клич о пропаже 8-летнего ребенка, после заявления ее матери.

Как сообщила около 8-ми часов утра в своем аккаунте в Facebook Госполиция, в середине ночи мать 8-летней девочки обнаружила, что дочери нет в квартире, и около 1.20 о случившемся сообщила в полицию.

Всем огромное спасибо, кто не прошел мимо и делился информацией.