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В субботу на Таллинском шоссе в Саулкрастском крае загорелся автомобиль, в результате чего один человек пострадал, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Шабоха.

По ее словам, в субботу, в 13.11 пожарные отправились по вызову в Саулкрастский край, где на Таллинском шоссе горел автомобиль. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра.

Своими силами из машины эвакуировались четверо человек, но один из них получил ожоги и был передан под опеку сотрудников Скорой неотложной медицинской помощи.

Всего за минувшие сутки ГПСС получила 58 звонков. 34 из них были связаны с пожарами, 18 – со спасательными работами, а четыре вызова оказались ложными.