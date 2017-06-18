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В субботу два человека пострадали от укусов гадюк, сообщила представитель Скорой неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

Так, в Рижском регионе помощь медиков вчера понадобилась 52-летнему мужчине, которого за палец укусила змея. По его словам, это была гадюка.

В свою очередь в Видземе змея укусила за палец мальчика. По мнению его родителей, это тоже была гадюка.

В целом, за минувшие сутки врачи "скорой" помощи получили 1198 звонков, 262 из которых были связаны с травмами и несчастными случаями.