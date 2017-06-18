Происшествия |

Простирающийся на километры дым от пожара на сортировочной свалке в Юрмале ядовит, однако благодаря ветреной погоде он рассеивается, об этом сообщил в интервью LTV представитель Государственной службы среды Элмарс Ясинскис.

Дым от такого пожара ядовит, однако ветер его развеивает и ситуация не является драматичной.

В то же время эксперт предостерег людей от нахождения вблизи места ЧП.

Elmārs Jasinskis @videsdienests:Dūmi ir kaitīgi, taču vējš tos izkliedē un situācija nav dramatiska; dūmos uzturēties cilvēkiem nevajadzētu. — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 18, 2017

Как сообщалось, в воскресенье, в Слоке возник пожар повышенной опасности на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха.

По ее словам, в 15.50 ГПСС получила вызов от очевидцев, которые сообщали, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горят отходы - по словам очевидцев, это прессованная пластмасса.

Сегодня в 21:20 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться масштабный пожар на сортировочной свалке в Юрмале.

В ходе эфира журналисты свяжутся со спасателями, экологами, другими экспертами, чтобы узнать как долго затянутся работы по его ликвидации, каковы могут быть его последствия.

В студии работают Наталия Михайлова, Андрей Лешкевич, Андрей Портнов. На связи - корреспондент в Юрмале с места событий Вадим Радионов, пожарные, очевидцы. Если есть очевидцы, готовые рассказать, пишите в комментариях, или звоните в эфир.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.