Эксперт службы госсреды: дым от пожара в Слоке ядовит
Простирающийся на километры дым от пожара на сортировочной свалке в Юрмале ядовит, однако благодаря ветреной погоде он рассеивается, об этом сообщил в интервью LTV представитель Государственной службы среды Элмарс Ясинскис.
Дым от такого пожара ядовит, однако ветер его развеивает и ситуация не является драматичной.
В то же время эксперт предостерег людей от нахождения вблизи места ЧП.
Elmārs Jasinskis @videsdienests:Dūmi ir kaitīgi, taču vējš tos izkliedē un situācija nav dramatiska; dūmos uzturēties cilvēkiem nevajadzētu.— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 18, 2017
Как сообщалось, в воскресенье, в Слоке возник пожар повышенной опасности на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха.
По ее словам, в 15.50 ГПСС получила вызов от очевидцев, которые сообщали, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горят отходы - по словам очевидцев, это прессованная пластмасса.
Сегодня в 21:20 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться масштабный пожар на сортировочной свалке в Юрмале.
В ходе эфира журналисты свяжутся со спасателями, экологами, другими экспертами, чтобы узнать как долго затянутся работы по его ликвидации, каковы могут быть его последствия.
В студии работают Наталия Михайлова, Андрей Лешкевич, Андрей Портнов. На связи - корреспондент в Юрмале с места событий Вадим Радионов, пожарные, очевидцы. Если есть очевидцы, готовые рассказать, пишите в комментариях, или звоните в эфир.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.