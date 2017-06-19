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Пожарным удалось локализовать крупный пожар, возникший на станции перегрузки и сортировки отходов в Юрмале, однако его ликвидация по-прежнему продолжается, движение на участке Вентспилского шоссе между улицей Мелдеру и торговым центром Kurši все еще закрыто. Об этом сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

После более чем 12 часов работы сегодня утром, в 5:17 сотрудники ГПСС локализовали пожар. Общая площадь возгорания пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров или 1,2 гектара. Загорелся также ангар площадью десять квадратных метров.

Между тем, ликвидировать пожар пока не удалось, более 50 пожарных продолжают работу на месте ЧП.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

В воскресенье в Слоке возник пожар повышенной опасности на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов. В 15.50 ГПСС получила вызов от очевидцев, которые сообщали, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма.

Мэр Юрмалы Рита Спроге в эфире радио Baltkom не исключила, что причиной возникновения пожара мог стать поджог.