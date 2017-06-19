Госслужба окружающей среды: свалка отходов в Юрмале была нелегальной (6)

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Происшествия | 19 июня 2017 года, 08:12

Пожар повышенной опасности в Юрмале возник в месте нелегального хранения отходов. Об этом сегодня в эфире Латвийского телевидения заявила гендиректор Государственной службы окружающей среды (VVD) Инга Колегова.

Она сообщила, что отходы на данной территории хранило предприятие Prima M, однако разрешения на хранение получено не было. В связи с этим служба начала административную проверку и постановила до 24 июля очистить территорию от отходов.

Согласно материалам административного дела, станция отходов появилась в Слоке в октябре прошлого года. По словам Колеговой, это было "место, куда люди свезли отходы без какого-либо разрешения, без какой-либо проверки". Теперь VVD примет решение о санкциях, которые будут применены по отношению к предприятию, а также решит о том, нужно ли просить возбудить уголовный процесс.

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На вопрос о влиянии пожара на окружающую среду Колегова ответила, что качество воздуха ухудшилось, в нем большое количество пыли. Однако в целом погода оказалась благоприятной - ветер поднимал дым наверх и рассеивал его.

Сегодня VVD оценит возможности взять образцы, чтобы предоставить объективную информацию о последствиях пожара. Она признала, что не все анализы, необходимые в этой ситуации, можно произвести в Латвии.

В воскресенье, 18 июня, в Слоке возник пожар повышенной опасности на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов. В 15:50 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов от очевидцев, которые сообщали, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма.

Мэр Юрмалы Рита Спроге в эфире радио Baltkom не исключила, что причиной возникновения пожара мог стать поджог.

Комментарии 6
(((((11 минут назад
Уроды!Инга Колегова!А за что вы деньги налогоплательщиков получаете????Где ваши глаза?Судить вас надо за то, что не выполняете свою работу!А вся гадость теперь выпадет на землю с осадками!
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Dmitrujs Bogdanovs14 минуты назад
а грунтовые воды, до пожара, и во время ликвидации. Как у вас там с физикой молекулярной.
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Elita Vuskane18 минут назад
Ну не пыли много в воздухе, а продуктов горения. Это очень вредно для дыхания.
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