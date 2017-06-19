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Пожар повышенной опасности в Юрмале возник в месте нелегального хранения отходов. Об этом сегодня в эфире Латвийского телевидения заявила гендиректор Государственной службы окружающей среды (VVD) Инга Колегова.

Она сообщила, что отходы на данной территории хранило предприятие Prima M, однако разрешения на хранение получено не было. В связи с этим служба начала административную проверку и постановила до 24 июля очистить территорию от отходов.

Согласно материалам административного дела, станция отходов появилась в Слоке в октябре прошлого года. По словам Колеговой, это было "место, куда люди свезли отходы без какого-либо разрешения, без какой-либо проверки". Теперь VVD примет решение о санкциях, которые будут применены по отношению к предприятию, а также решит о том, нужно ли просить возбудить уголовный процесс.

На вопрос о влиянии пожара на окружающую среду Колегова ответила, что качество воздуха ухудшилось, в нем большое количество пыли. Однако в целом погода оказалась благоприятной - ветер поднимал дым наверх и рассеивал его.

Сегодня VVD оценит возможности взять образцы, чтобы предоставить объективную информацию о последствиях пожара. Она признала, что не все анализы, необходимые в этой ситуации, можно произвести в Латвии.

В воскресенье, 18 июня, в Слоке возник пожар повышенной опасности на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов. В 15:50 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов от очевидцев, которые сообщали, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма.

Мэр Юрмалы Рита Спроге в эфире радио Baltkom не исключила, что причиной возникновения пожара мог стать поджог.