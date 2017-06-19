Происшествия |

Пользователь Twitter опубликовал в соцсети фотографии, где видно как после столкновения с лосем огромная фура вылетела с дороги в лесополосу. ДТП произошло перед железнодорожным путепроводом у Гаркалне. Снимок опубликован с коротким комментарием "Лось...". В комментариях автор поста указал, что водитель в аварии не пострадал.

Дорожная полиция Латвии перед наступлением весенне-летнего периода

Самыми частыми участниками ДТП становятся косули. Но бывают встречи и с более крупным зверем – оленем или лосем.

Специалисты предупреждают: если увидели одну косулю или даже пропустили её, то это не значит, что она была одна. Если есть возможность, подождите.

В Латвийской ассоциации страховых компаний говорят, что случаи бывают разные: от вмятины до разбитой машины. Средняя выплата за повреждения, нанесенные машине животными, составляет 2-3 тысячи евро.

Но, если авто врезалось в лося, оленя или кабана, выплаты могут быть 10-ть и даже 20-ть тысяч евро. Ежегодно страховые компании оплачивают около тысячи случаев неудачной встречи с животными.

Удар с таким животным равносилен столкновением с небольшой машиной.

Следует также помнить, что встретиться с животным на дороге можно в любое время года.