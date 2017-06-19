Происшествия |

В Рижском регионе вчера из окна со второго этажа выпал четырехлетний мальчик, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи Инга Витола.

В результате падения ребенок получил тяжелые увечья тела и в состоянии средней тяжести был доставлен в Детскую клиническую университетскую больницу.

Кроме того в минувшие сутки в детскую больницу был доставлен годовалый мальчик. Малыш добрался до бутылки с ацетоном и выпил его. Взрослые заметили что-то неладное, когда ребенок уже начал рвать.

По данным медиков, в Рижской регионе у одного из магазинов чужая собака покусала мальчика 7 лет, который в больницу был доставлен с рваной раной колена.

В минувшие сутки также один 12-летний мальчик упал с дерева. Подросток доставлен в больницу с подозрением на серьезные травмы головы и спины. В свою очередь один годовалый мальчик перевернул на себя тарелку с горячим супом. Мальчик получил термические ожоги груди и живота.

Всего в минувшие сутки "скорая" помощь получила 1168 вызовов, 240 из которых были связаны с травмами и несчастными случаями.

фото LETA