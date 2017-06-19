Происшествия |

В Юрмале, в Кемери на прошлой неделе полиция раскрыла крупное производство "крутки", сообщили в Госполиции.

14 июня поступила информация о том, что в Кемери из здания распространяется ядовитый запах, который, возможно, может свидетельствовать о производстве алкогольных напитков.

По указанному адресу выехала полиция самоуправления, которая обнаружила в здании пластмассовые бочки и открытые баки с подозрительной жидкостью. На место происшествия выехала и Госполиция.

Был проведен санкционированный обыск с изъятием примерно 3000 литров браги, 100 литров "крутки", 32 мешков смеси для приготовления браги. Задержан мужчина 1976 г. рожд.

Он признал, что обнаруженная жидкость является "круткой", но заявил, что она не производилась на продажу.

Хотя мужчина в поле зрения полиции ранее не попадал, суд выдал санкцию на его арест.