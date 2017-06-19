Происшествия |

38-летняя Мадара Гауя 16 июня 207 года пропала в Рижском районе - в селении Пиньки Бабитского края. В этот день в 7 утра она вышла из дома на работу, но до нее так и не дошла. Домой тоже не вернулась и не подавала о себе никаких известий. Телефон также вне зоны доступа. Женщина могла перемещаться на автомашине Audi A4 Avant белого цвета 2006 года выпуска, с гос.номером KG 8513, сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

ПРИМЕТЫ: Рост 164 см, худощавого телосложения, вес 48 кг. Волосы светлые, короткие. Была одета в красную спортивную майку с надписью "Relax" и в белые шорты. При себе у женщины был рюкзак песочного цвета.

Особые приметы: татуировка по всей длине ноги с внешней стороны - от бедра до щиколотки (см. фотографию).

Всех, кто видел пропавшую молодую женщину или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просим срочно звонить по телефону 110 в полицию или в Bezvests.lv номеру 22 084 084.