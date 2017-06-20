Пропавшая в Пиньки молодая женщина вышла на связь с родными (1)
Происшествия | 20 июня 2017 года, 11:56
Поисковая организация Bezvests.lv сообщает, что пропавшая в Пиньки Мадара Гауя сама вышла на контакт с родителями, сообщив, что находится в безопасности.
Всем, кто делился информацией, большая благодарность.
Как сообщалось, 38-летняя женщина 16 июня 2017 года пропала в Рижском районе - в селении Пиньки Бабитского края. В этот день в 7 утра она вышла из дома на работу, но до нее так и не дошла. Домой тоже не вернулась и не подавала о себе никаких известий. Телефон также вне зоны доступа.
На работу прогуляла, людей подвела (это в таком то возрасте). Близкие перенервничали.
Просто фуйка какая то!