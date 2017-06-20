В магазинах одежды все чаще воруют сами сотрудники (+ОПРОС) (4)

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Происшествия | 20 июня 2017 года, 12:48

В начале этого года магазины одежды в центре Риги пережили волну краж, пишет Latvijas Avīze со ссылкой на Госполицию. Стражам порядка удалось задержать банду преступников, после чего количество краж уменьшилось.

Чаще всего объектом воровства становятся продукты питания и алкоголь. Одежду, как отмечают в полиции, крадут реже, однако сотрудники магазинов видят ситуацию иначе - предметы одежды воруют постоянно. Более того, делают это не только посетители, но и сами работники, пишет LA.

"Воруют ужасно, ненормально. Особенно на распродажах, когда огромный наплыв людей", - рассказывает Айя, год проработавшая в магазине Zara.

Несмотря на то, что за время ее работы не произошло ни одной инвентаризации, о кражах свидетельствуют многочисленные магниты от одежды, найденные в карманах других выставленных на продажу вещей. Однажды в сумке таких магнитов было найдено целых девять, отмечает Айя.

Представитель охранной компании Grifs AG Угис Зачс рассказал, что сотрудники воруют в своих же магазинах даже чаще, чем клиенты.

"Как наши исследования, так и международный опыт показывают, что 60-70% краж совершают сами работники, а 30-40% - клиенты", - сказал он.

Айя вспоминает, что когда-то в завершении рабочего дня всех сотрудников проверяли. И даже при этом некоторые ее коллеги пытались вынести одежду во время обеденного перерыва, но их разоблачали.

Комментарии 4
ёжик1 час назад
надо рабовладельцам платить нормально, соцпакет обеспечить, человек должен держаться за свою работу, а то зарплата пшик, рабочее время 240 часов в месяц, гарантий никаких, поэтому воровство, как не печально никогда не кончится и не только в магазинах
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Пипец1 час назад
Никого не осталось, приходиться самим воровать, ну так - для порядку.
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*****49 минут назад
Клептомания – это страсть, мания воровать вещи, в которых на самом деле человек не нуждается. Клептомания относится к болезненной зависимости, поскольку клептоманов постоянно тянет к непреодолимому влечению совершить кражу. Мания очень устойчива и лечению поддается тяжело, доставляя пациентам большие проблемы, поэтому для полного выздоровления клептоман должен пройти полноценный курс терапии.
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