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В начале этого года магазины одежды в центре Риги пережили волну краж, пишет Latvijas Avīze со ссылкой на Госполицию. Стражам порядка удалось задержать банду преступников, после чего количество краж уменьшилось.

Чаще всего объектом воровства становятся продукты питания и алкоголь. Одежду, как отмечают в полиции, крадут реже, однако сотрудники магазинов видят ситуацию иначе - предметы одежды воруют постоянно. Более того, делают это не только посетители, но и сами работники, пишет LA.

"Воруют ужасно, ненормально. Особенно на распродажах, когда огромный наплыв людей", - рассказывает Айя, год проработавшая в магазине Zara.

Несмотря на то, что за время ее работы не произошло ни одной инвентаризации, о кражах свидетельствуют многочисленные магниты от одежды, найденные в карманах других выставленных на продажу вещей. Однажды в сумке таких магнитов было найдено целых девять, отмечает Айя.

Представитель охранной компании Grifs AG Угис Зачс рассказал, что сотрудники воруют в своих же магазинах даже чаще, чем клиенты.

"Как наши исследования, так и международный опыт показывают, что 60-70% краж совершают сами работники, а 30-40% - клиенты", - сказал он.

Айя вспоминает, что когда-то в завершении рабочего дня всех сотрудников проверяли. И даже при этом некоторые ее коллеги пытались вынести одежду во время обеденного перерыва, но их разоблачали.