Происшествия |

В субботу вечером работники Рижской муниципальной полиции отправились по вызову на Эспланаду, где прохожие заметили несколько пьянствующих лиц с двумя маленькими детьми.

На месте работники полиции выяснили, что взрослые решили встретиться за бутылкой водки в парке и взять детей с собой. Видео с места события полиция опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.

Поговорив с детьми, выяснилось, что те замерзли и давно не ели. Однако же, их госпитализация по заключению медиков, вызванных полицейскими, не потребовалась.

Тест на содержание алкоголя у матерей этих детей показал 3,84 промилле у одной и 2,65 промилле у другой женщины. Принимая во внимание то, что женщины не были в состоянии позаботиться о своих детях, работники полиции приняли решение доставить обоих детей – 3-летнего мальчика и 4-летнюю девочку – в кризисный центр.

В разговоре с работником полиции отец одного из детей ребенка признался, что недавно был осужден за невыполнение родительских обязанностей. Второй мужчина повел себя агрессивно и мешал полицейским выполнять свою работу. Его пришлось задержать и вместе с обеими пьяными матерями доставить в дежурную часть, где и были составлены административные протоколы о распитии алкогольных напитков в общественном месте.

Материалы дела также были отправлены для дальнейшей оценки в Рижский сиротский суд и в отдел профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.

Полиция благодарит прохожих, которые не остались равнодушными в этой ситуации и сообщили полиции о случившемся.