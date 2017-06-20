Происшествия |

Сегодня около 19-ти часов на улице Мазакална произошла авария, в результате чего затруднено движение транспорта.

Как пишут в соцсетях очевидцы, авария произошла на остановке Мазакална, по направлению из центра в Кенгарагс, когда легковой автомобиль Mercedes 190-й врезался в отъезжающий от остановки автобус.

"Ничего страшного, пассажиров высадили, тряхануло немного, но все живы. В легковушке тоже все целы. Маршрутка 216 объезжает по тротуару. Троллейбус 15-й стоит за автобусом", - пишут пассажиры.