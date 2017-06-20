ДТП на Мазакална: Mercedes врезался в отъезжающий с остановки автобус
Происшествия | 20 июня 2017 года, 19:23
Сегодня около 19-ти часов на улице Мазакална произошла авария, в результате чего затруднено движение транспорта.
Как пишут в соцсетях очевидцы, авария произошла на остановке Мазакална, по направлению из центра в Кенгарагс, когда легковой автомобиль Mercedes 190-й врезался в отъезжающий от остановки автобус.
"Ничего страшного, пассажиров высадили, тряхануло немного, но все живы. В легковушке тоже все целы. Маршрутка 216 объезжает по тротуару. Троллейбус 15-й стоит за автобусом", - пишут пассажиры.