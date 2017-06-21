Пожар в Юрмале окончательно потушен (3)
Минувшей ночью пожарным удалось ликвидировать обширный пожар пластиковых отходов в окрестностях Слоки.
Как радио Baltkom сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха, пожар был полностью ликвидирован в 3:03.
"Сегодня в три часа утра пожарным удалось полностью ликвидировать этот пожар. С понедельника, когда возгорание удалось локализовать после 12-часовой борьбы, спасатели на месте происшествия специальной техникой перегружали оставшиеся отходы, которые поливали водой, чтобы полностью избежать тления и повторного возгорания", - сказала Шабоха.
В целом тушение возгорания заняло у пожарных почти 60 часов.
Пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Слоке начался во второй половине дня в воскресенье. Локализовать его удалось только спустя 12 часов. Площадь пожара составила 1,2 гектара.
Причины возникновения пожара будут установлены в ходе расследования, которое ведет Госполиция.
Даже специально организованная дэза с объемом хранящегося там пластика с привычной здесь системой приписывания или забывания трех нулей, в зависимости от ситуации.
Хотелось бы услышать, сколько откатов получила армия госструктур, чтобы не замечать провоза такого количества вторсырья, а не отходов, тем более, через таможню из той же Швеции. И как мог существовать нелегально столь длительное время этот склад под открытым небом, а не свалка.
Мне понятно стремление этой армии госслужб бросаться терминами, не соответствующими действительности, чтобы устраниться от своей доли ответственности.
И понятна ложь об отсутствии влияния на экологию сгорания десятка тысяч тонн пластика. Одной сажи в воздух улетело тысячи тонн, не говоря о различных вредных газах. Понятна отсюда и цифра в 23 тонны, постоянно фигурирующая в СМИ. Надо же как то оправдать отсутствие вреда для экологии.
Но любой человек, посмотревший многочисленные съемки с дронов этого пожара, имеющий хоть сколько то извилин под черепной коробкой, легко оценит масштаб этого бедствия и ложь о 23 тоннах мусора на "нелегальной свалке". И ложь о том, что этот склад никто из ответственных служб не мог до пожара заметить.