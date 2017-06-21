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Минувшей ночью пожарным удалось ликвидировать обширный пожар пластиковых отходов в окрестностях Слоки.

Как радио Baltkom сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха, пожар был полностью ликвидирован в 3:03.

"Сегодня в три часа утра пожарным удалось полностью ликвидировать этот пожар. С понедельника, когда возгорание удалось локализовать после 12-часовой борьбы, спасатели на месте происшествия специальной техникой перегружали оставшиеся отходы, которые поливали водой, чтобы полностью избежать тления и повторного возгорания", - сказала Шабоха.

В целом тушение возгорания заняло у пожарных почти 60 часов.

Пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Слоке начался во второй половине дня в воскресенье. Локализовать его удалось только спустя 12 часов. Площадь пожара составила 1,2 гектара.

Причины возникновения пожара будут установлены в ходе расследования, которое ведет Госполиция.