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О том, что на горевшем в Юрмале нелегальном складе отходов были опасные вещества, на сегодняшней пресс-конференции журналистам рассказал министр среды и регионального развития Каспарс Герхардс. Он подчеркнул, что нарушения правил обхозяйствования отходов влечет за собой уголовную ответственность.

В данном случае под опасными веществами подразумевается несортированный мусор, в котором встречаются батарейки, аэрозольные баллончики и прочий бытовой мусор, который может содержать и вредные химикаты, и тяжелые металлы.

Министр подчеркнул, что нарушения правил обхозяйствования отходов влечет за собой уголовную ответственность. И, несмотря на то, что сейчас уголовный процесс начат только по факту порчи чужого имущества, неизбежно и привлечение ответственных за преступления против окружающей среды.

Масштаб произошедшего таков: открытым пламенем горело 23 тысячи тонн мусора, то есть 23 000 000 кг, часть из которого не была сортирована.

Сгорело порядка 40%, то есть около 9,2 тысяч тонн.

Руководитель Государственной службы среды Инга Колегова рассказала, что загрязнение в окружающую среду попало двумя путями. Во-первых, с дымом, во-вторых с водой. Тут стоит учесть, что помимо возможного загрязнения почвы до пожара, в процессе тушения пожара использовалось большое количество воды, которое вымывало опасные вещества.

Прежде всего, сейчас – до получения результатов анализов – стоит воздержаться от купания в Слокском карьере, считает Колегова.

Аналитик Инспекции здравоохранения Нормундс Кадикис считает, что наибольшему риску в ближайшее время будут подвержены владельцы домов, которые берут воду из неглубоких скважин и колодцев – примерно в радиусе одного километра от пожара. Со временем загрязнение через грунтовые воды может попасть к ним.

Ликвидировать свалку в Юрмале можно было год назад

Инга Колегова рассказала, что Государственная служба среды получила сигнал – анонимное письмо по электронной почте – еще в августе прошлого года. Кто-то сообщил о свалке в Слоке у Вентспилсского шоссе.

Поскольку к письму не были приложены фотографии, служба передала сигнал Юрмальской думе – такова обычная процедура.

Муниципальные полицейские составили протокол, однако арендатор территории фирма Prima M добилась отмены штрафа в административной комиссии. Коммерсанты убедили комиссию, что у них не свалка мусора, а склад сырья.

На этом все затихло до марта этого года, когда Юрмальская дума все-таки обратила внимание на масштабный склад отходов. ГПСС предписало ликвидировать склад, однако арендаторы территории обжаловали в суде. А потом случился пожар.

Могли ли владельцы мусора не знать о том, что там содержатся опасные отходы? Колегова считает, что не могли. В задачу коммерсанта, занимающегося хранением и переработкой отходом, входит изучение мусора. И при малейших сомнениях обращаться в ГПСС за экспертизой.

Слокская свалка – уникальное явление

Необычным в этой истории является и то, что значительная часть мусора содержит упаковки, на которых есть надписи на шведском языке. При этом Швеция обычно не экспортирует мусор, поскольку в стране имеются мощные заводы по переработке и утилизации отходов. Более того, шведы настолько преуспели в этом, что даже импортируют мусор из других государств.

По словам руководительницы ГПСС, Слокская свалка – беспрецедентное по своим масштабам явление в Латвии. Обнаруженные до сих пор нелегальные свалки имели намного меньшие масштабы. И появлялись они не из-за желания предпринимателей заработать на привозном мусоре, а из-за желания сэкономить на утилизации собственных отходов.

Напомним, что пожар на нелегальной свалке мусора в Слоке начался во второй половине дня в минувшее воскресенье. Локализовать его удалось только спустя 12 часов. А потушили его только в 3 часа утра в среду. Площадь пожара составила 1,2 гектара. Причины возникновения пожара будут установлены в ходе расследования, которое ведет Госполиция.