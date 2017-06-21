Происшествия |

Во вторник 20 июня в больницу в тяжелом состоянии был доставлен трехлетний мальчик, проглотивший метадон – вещество, которое используется для лечения наркозависимости. Как выяснилось, препарат употребляли родители малыша. Несчастье произошло, так как медикамент был оставлен в доступном для мальчика месте. Об этом в своем аккаунте сообщила Госполиция.

Вызов в полицию из Службы неотложной медпомощи поступил около 16 часов. Медики сообщили, что ребенок находится в тяжелом состоянии. "Скорую" помощь вызвали сами родители, которые затем скрылись из квартиры.

Прибывшие по вызову полицейские отправились их разыскивать.

Сотрудникам Рижского регионального управления Уголовной полиции, специализирующиеся на раскрытии и предотвращении убийств, в сотрудничестве с коллегами Олайнского участка удалось задержать мать ребенка, 1988 года рождения, только в 23.30. Через два с половиной часа был задержан и отец, 1990 года рождения.

По данным полиции, родители пострадавшего ребенка употребляли метадон для лечения от наркозависимости. Несчастье произошло, так как таблетки оказались в доступном для мальчика месте. Оба родителя были дома, когда услышали из комнаты, где находился малыш, звуки рвоты. Увидев, что мальчик посинел, они вызвали медиков неотложной помощи.

Родители ребенка ранее судимы за кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Полиция возбудила уголовное дело об оставлении малолетнего в беспомощном угрожающем жизни состоянии (оставление без присмотра, вызвавшее тяжелые последствия для ребенка), за что родителям грозит кратковременное лишение свободы, заключение на срок до двух лет - либо денежный штраф или принудительные работы.

В семье растет еще один малыш – ему три месяца. Учитывая обстоятельства, сиротский суд решил поместить его в детский дом.

Взрослые члены семьи теперь находятся в изоляторе кратковременного содержания. Меру пресечения им вскоре определит суд.

Пострадавший мальчик — в реанимации, медики борются за его жизнь.