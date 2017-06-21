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Сиротский суд Олайнской волости уже ранее рассматривал возможность лишить родителей-наркоманов родительских прав, ребенок которых вчера отравился метадоном, но было принято решение дать возможность им исправиться, сообщила зампредседателя сиротского суда дал Ниара Залите.

По ее словам, семья находилась под "строгим надзором", и еще ранее рассматривался вопрос об аннулировании прав опеки, однако родителям была дана возможность на исправление и излечение от наркомании. После вчерашних событий родителей лишили родительских прав, однако через 15 дней, 5 июля, сиротскому суду придется решать вопрос о восстановлении прав на опеку. Залите подчеркнула, что при решении вопроса, будут учитываться интересы ребенка.

Сейчас за жизнь отравившегося метадоном трехлетнего ребенка борются врачи. В свою очередь 3-месячный малыш помещен в центр социального ухода, так как сиротскому суду не удалось найти среди родственников тех, кто мог бы позаботиться о нем.

Если сиротский суд примет решение не восстанавливать родительские права, обоих детей передадут опекунам или в приемную семью.

Семья также находилась в поле зрения Социальной службы, работники которой в сотрудничестве с полицией навещали семью в месте проживания, так как "были опасения, что не все в порядке", сообщила директор службы Анда Лиепиня.

Как сообщалось, Государственная полиция задержала в Олайне родителей-наркоманов, чей ребенок получил тяжелое отравление от медикамента, оставленного в доступном для малыша месте.

По данным полиции, родители пострадавшего ребенка употребляли метадон для лечения от наркозависимости. Несчастье произошло, так как таблетки оказались в доступном для мальчика месте. Оба родителя были дома, когда услышали из комнаты, где находился малыш, звуки рвоты. Увидев, что мальчик посинел, они вызвали медиков неотложной помощи.

Родители ребенка ранее судимы за кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Полиция возбудила уголовное дело об оставлении малолетнего в беспомощном угрожающем жизни состоянии (оставление без присмотра, вызвавшее тяжелые последствия для ребенка), за что родителям грозит кратковременное лишение свободы, заключение на срок до двух лет - либо денежный штраф или принудительные работы.

В семье растет еще один малыш – ему три месяца. Учитывая обстоятельства, сиротский суд решил поместить его в детский дом.

Взрослые члены семьи теперь находятся в изоляторе кратковременного содержания. Меру пресечения им вскоре определит суд.

Пострадавший мальчик — в реанимации, медики борются за его жизнь.