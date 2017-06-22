Происшествия |

54-летний Юрис Никандровс пропал без вести 10 июня и с тех пор о нем нет никаких известий, об этом написала его мать Расма Павулс-Павулиня в социальной сети Facebook, призывая людей делиться информацией.

Женщина сообщила, что спустя 9 дней после пропажи, она подала заявление в полицию, но решила оставить в социальной сети пост, в надежде, что кто-то кто может знать какую-либо информацию о местонахождении ее сына, сообщили бы ей об этом.

"В моем сердце страх и грусть, так как вечером 10 июня пропал мой сын, мобильный отключен и нет никаких известий, написала заявление в полицию, чтобы начали поиски. Его зовут Юрис Никандровс, ему 54 года. Может быть у кого-то есть известия о нем? Поставлю фото, если что, дайте мне знать!, - написала женщина.

Мать пропавшего в одном из комментариев к посту указала, что ее сын не позвонил в день ее имени, что еще больше усиливает ее тревогу и беспокойство. "Пытаюсь себя воодушевить и верить, что найдется, но если он мне не позвонил в день имени, то ничего хорошего нет!Остается только уповать на Бога! Спасибо всем сочувствующим-друзьям!, - написала женщина.