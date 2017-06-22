Происшествия |

Вчера, 21 июня, с дачи-музея Райниса и Аспазии в Юрмале были похищены ценные экспонаты: чернильница, перо и печатная машинка принадлежавшие поэту.

Сумма ущерба составляет около 14 000 евро. Полиция начала уголовный процесс и начала поиски ворa.

Кража произошла в период с 17.00 до 17.10, сообщили в полиции. Похищенные предметы некогда принадлежали самому Райнису.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали молодого человека, который сложил экспонаты в сумку и скрылся. Если вы опознали его, полиция просит сообщать по телефонам: 67075154, 67075111, 110.

Фото/Valsts policija