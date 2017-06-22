Происшествия |

Состояние отравившегося метадоном трехлетнего мальчика улучшилось, сообщила представитель Детской клинической университетской больницы Дайга Рауба.

По ее словам, состояние ребенка улучшилось, однако в соответствии с Законом о праве пациентов, более подробную информацию больница предоставить не может.

Как сообщалось, Государственная полиция задержала в Олайне родителей-наркоманов, чей ребенок получил тяжелое отравление от медикамента, оставленного в доступном для малыша месте.

По данным полиции, родители пострадавшего ребенка употребляли метадон для лечения от наркозависимости. Несчастье произошло, так как таблетки оказались в доступном для мальчика месте. Оба родителя были дома, когда услышали из комнаты, где находился малыш, звуки рвоты. Увидев, что мальчик посинел, они вызвали медиков неотложной помощи.

Родители ребенка ранее судимы за кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Полиция возбудила уголовное дело об оставлении малолетнего в беспомощном угрожающем жизни состоянии (оставление без присмотра, вызвавшее тяжелые последствия для ребенка), за что родителям грозит кратковременное лишение свободы, заключение на срок до двух лет - либо денежный штраф или принудительные работы.

В семье растет еще один малыш – ему три месяца. Учитывая обстоятельства, сиротский суд решил поместить его в детский дом.

Взрослые члены семьи теперь находятся в изоляторе кратковременного содержания. Меру пресечения им вскоре определит суд.