Происшествия |

Сегодня на обратном пути с соревнований на Кубок Латгале загорелся автобус, который вез команду воспитанников детского футбольного центра "Даугавпилс". Об этом центр сообщил в фейсбуке.

Благодаря оперативным действиям никто из детей не пострадал. Известно, что в пути у автобуса загорелось одно из колес, но более подробная информация о происшествии не предоставляется.

Пресс-секретарь Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола подтвердила, что медики были вызваны на место происшествия, но помощь никому не потребовалась.

На размещенных в фейсбуке фотографиях видно, что автобус полностью сгорел.

фото: Facebook