В Латгале загорелся автобус с детской футбольной командой
Происшествия | 22 июня 2017 года, 19:24
Сегодня на обратном пути с соревнований на Кубок Латгале загорелся автобус, который вез команду воспитанников детского футбольного центра "Даугавпилс". Об этом центр сообщил в фейсбуке.
Благодаря оперативным действиям никто из детей не пострадал. Известно, что в пути у автобуса загорелось одно из колес, но более подробная информация о происшествии не предоставляется.
Пресс-секретарь Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола подтвердила, что медики были вызваны на место происшествия, но помощь никому не потребовалась.
На размещенных в фейсбуке фотографиях видно, что автобус полностью сгорел.
фото: Facebook