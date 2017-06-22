Происшествия |

50-летняя лиепайчанка Астрида Аударе пропала 19 июня 2017 года в Лиепае, сообщает на своей странице в Facebook поисковая организация Bezvests.lv.

Со слов дочери известно, что в этот день примерно в 18:30 женщина вышла из своего дома в Лиепае на улице Клайпедас, сообщив, что направляется в магазин. Но в тот день домой так и не вернулась, нет ее до сих пор. Никаких вестей о себе не подает, телефон вне зоны доступа. Дочери показалось, что Астрида в тот день была чем-то расстроена.

Родные предполагают, что день пропажи 19 июня, женщина могла находиться на пляже в дюнной зоне Sala X1. Или же в магазине Maxima, что на улице Эзеркраста.

Просьба к жителям Лиепаи обратить особое внимание на это объявление, возможно, кто-то из вас видел пропавшую женщину.

ПРИМЕТЫ: Рост 164-165 cm, среднего телосложения. была одета в белый жакет с черной надписью (цветами) и черные брюки. При себе у нее была белая сумка.

Всех, кто видел пропавшую молодую женщину или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просим срочно звонить по телефону 110 в полицию или в Bezvests.lv номеру 22 084 084.