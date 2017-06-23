Происшествия |

50-летняя лиепайчанка Астрида Аударе, пропавшая в Лиепае 19 июня 2017 года, нашлась сегодня. Добровольцам Bezvests.lv позвонила дочь Астриды, благодарила за участие и помощь в поисках и распространении информации.

Сообщила, что с ее матерью, в целом, все в порядке, она находится в безопасности в кругу семьи: "Спасибо Вам за поддержку и сочувствие! Я этого не забуду!". Больше никаких подробностей не сообщается.

Благодарим всех, кто активно делился информацией, за проявленную бдительность и неравнодушие.

Напомним, со слов дочери известно, что в этот день примерно в 18:30 женщина вышла из своего дома в Лиепае на улице Клайпедас, сообщив , что направляется в магазин. Но в тот день домой так и не вернулась.