Объявилась ранее пропавшая жительница Лиепаи
Происшествия | 23 июня 2017 года, 01:05
50-летняя лиепайчанка Астрида Аударе, пропавшая в Лиепае 19 июня 2017 года, нашлась сегодня. Добровольцам Bezvests.lv позвонила дочь Астриды, благодарила за участие и помощь в поисках и распространении информации.
Сообщила, что с ее матерью, в целом, все в порядке, она находится в безопасности в кругу семьи: "Спасибо Вам за поддержку и сочувствие! Я этого не забуду!". Больше никаких подробностей не сообщается.
Благодарим всех, кто активно делился информацией, за проявленную бдительность и неравнодушие.
Напомним, со слов дочери известно, что в этот день примерно в 18:30 женщина вышла из своего дома в Лиепае на улице Клайпедас, сообщив , что направляется в магазин. Но в тот день домой так и не вернулась.