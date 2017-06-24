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В рижском микрорайоне Ильгюциемс пропал 42-летний инвалид 2 группы Александр Пастухов, сообщает Bezvests.lv.

В среду, 22 июня около 13 часов он вышел из частного дома на улице Риексту и пропал. Александр - инвалид с детства, ему 41 год.

Знает свое имя и фамилию, но плохо ориентируется на местности. Практически никогда не выходил из дома.

ПРИМЕТЫ: рост 170 см, волосы пепельные, худощавого телосложения. Был одет в серую майку с длинным рукавом, синие спортивные штаны, обут в темно-серые ботинки.

При себе у него не было ни документов, ни денег, ни телефона. Может оказаться в любом районе Риги или где- то еще. Особое внимание просим обратить жителей Ильгюциемса, а так же тех микрорайонов Риги и Рижского района, куда идет транспорт из Ильгюциемса.

Всех, кто видел Александра или что- то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию 110 или в bezvests.lv по телефону 22 084 084.