Утро Янова дня было трагичным – в автоавариях погибло два человека. В 6.23 в Салдусском крае съехала с дороги и врезалась в дерево машина марки "VW Caravelle".

В результате этого дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб один человек, сообщила агентству ЛЕТА начальник бюро координации и контроля за дорожным движением Госполиции Винета Мистре.

В 7.40 в Краславском крае водитель не справился с управлением автомобилем, машина съехала в канаву, перевернулась и врезалась в дерево. В ДТП погиб один человек. Второй человек, находившийся в машине, с телесными повреждениями доставлен в больницу. Обстоятельства обоих ДТП еще выясняются, поэтому Мистре не могла сказать, употребляли ли водители перед тем, как сесть за руль, алкогольные напитки. В целом, по ее словам, интенсивность движения сегодня низкая и ДТП немного. К настоящему моменту зарегистрировано девять аварий, к сожалению, две из них были с погибшими.

По оценке Мистре, Лиго на дорогах Латвии прошло относительно спокойно.

Зарегистрировано 65 происшествий и 17 пострадавших, а также задержано 14 человек, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вчера полиция работала активно, сказала Мистре, всего проверено 8214 водителей по всей стране.

Сегодня полиция продолжает рейды на территории всей страны.

фото Госполиции