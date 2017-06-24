Происшествия |

Сегодня около полудня жители и гости Юрмалы были неприятно удивлены, когда незадолго до отхода электрички Слока-Рига увидели лежащим на рельсах некоего человека, сообщает портал Kasjauns.lv со ссылкой на очевидцев.

На место была вызвана полиция. Мужчину осмотрели, выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка вытащили бедолагу на перрон. Сразу же прибыла бригада "скорой" помощи, которая доставила неизвестного в медицинское учреждение.

Между тем, как считают очевидцы, если бы мужчину вовремя не был замечен, то он бы погиб под колесами электрички.