Происшествия |

Число погибших в результате возгорания бензовоза в Пакистане увеличилось до 148 человек, еще 50 пострадавших находятся в критическом состоянии. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает Associated Press.

Машина перевернулась и вскоре после этого загорелась. Сразу после аварии многие местные жители кинулись к перевернутой машине, чтобы собрать разлившийся бензин.

Очевидцы говорят, что причиной пожара могли стать сигареты, которые курили некоторые подошедшие к перевернутому бензовозу люди. По предварительным данным, бензовоз перевернулся из-за того, что ехал на слишком большой скорости.

В пакистанских интернет-изданиях появляются фотографии, на которых видны обгоревшие тела и автомобили.

Власти опасаются, что некоторые жертвы могут быть опознаны только с помощью анализа образцов ДНК, так как их тела очень сильно обгорели.

По словам корреспондентов, пакистанские дороги известны тем, что ездить по ним очень опасно: автомобили зачастую находятся в плохом состоянии, а водители нарушают правила дорожного движения.

На место происшествия были направлены военные вертолеты для транспортировки пострадавших в больницы, сообщил в "Твиттере" представитель армии генерал-майор Асиф Гафур.

По информации местных СМИ, сгорели как минимум шесть автомобилей и 12 мотоциклов.