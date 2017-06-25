В Британии автомобиль въехал в толпу празднующих мусульман
Происшествия | 25 июня 2017 года, 14:15
В британском городе Ньюкасл автомобиль въехал в толпу людей, праздновавших мусульманский праздник Ураза-Байрам. Портал Sky.com передает, что по предварительным данным полиции, инцидент не связан с терроризмом.
Первоначально сообщалось, что ЧП произошло около мечети. По данным ВВС, автомобиль въехал в пешеходов на площадке перед спортивным центром Westgate.
После наезда была задержана 42-летняя женщина - водитель автомобиля. Пострадали пять человек, жертв нет.
На церемонию по случаю окончания Рамадана пришли сотни верующих.
Источник: BBC Russian