Происшествия |

В британском городе Ньюкасл автомобиль въехал в толпу людей, праздновавших мусульманский праздник Ураза-Байрам. Портал Sky.com передает, что по предварительным данным полиции, инцидент не связан с терроризмом.

Первоначально сообщалось, что ЧП произошло около мечети. По данным ВВС, автомобиль въехал в пешеходов на площадке перед спортивным центром Westgate.

После наезда была задержана 42-летняя женщина - водитель автомобиля. Пострадали пять человек, жертв нет.

На церемонию по случаю окончания Рамадана пришли сотни верующих.