Происшествия |

Пропавший 22 июня в микрорайоне Ильгюциемс 42-летний инвалид 2 группы Александр Пастухов найден, покормлен и доставлен домой. Об этом Bezvests.lv сообщил один из неравнодушных жителей микрорайона Ильгюциемс Николай, который сегодня, 25 июня вместе с соседями сидел во дворе за утренним кофе заметил заблудившегося Александра. У молодого человека был растерянный вид.

"Соседка тут же вспомнила, что видела объявление в фейсбуке о пропавшем в Ильгюциемсе беспомощном человеке, уточнила адрес, это оказалось всего в 10 минутах от кольца трамвая, и мы решили сами доставить парня домой. Позвонили добровольцам bezvests.lv, спросили, как лучше поступить. От долгих плутаний он устал и проголодался, сказал, что зовут его Саша и он очень хочет есть. Мы покормили его и затем сразу же проводили домой. Как только подъехали к дому на Риексту, у подъезда нас уже ждали его родители, мама не смогла сдержать слез. Видно было, что родные очень переживали все эти дни. Я с таким столкнулся впервые, когда человек совершенно не ориентируется в пространстве и не может сказать, где живет. Как такому помочь? Теперь знаю, что можно позвонить в организацию bezvests.lv, там проконсультируют и проблема будет решена", - указал житель Ильгуциемса.

Николай рассказал, что доводилось помогать заблудившимся и раньше, но люди помнили хотя бы улицу и номер дома. А здесь удалось помочь человеку благодаря совместным усилиям, а также смекалке и бдительности местных жителей.

Спасибо чутким людям и всем, кто не прошел мимо и делился информацией о пропавшем Александре.

Напомним, 22 июня около 13 часов житель Ильгюциемса Александр вышел из частного дома на улице Риексту и пропал. Александр - инвалид с детства, ему 41 год. Знает свое имя и фамилию, но плохо ориентируется на местности. Практически никогда не выходил из дома. При себе у него не было ни документов, ни денег, ни телефона. Мог оказаться в любом районе Риги или где- то еще.