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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил властям Китая помощь в ликвидации последствий оползня в провинции Сычуань, говорится в его обращении, опубликованном на сайте организации.

"Генеральный секретарь приветствует усилия, которые прилагают национальные поисково-спасательные бригады. ООН готова оказать властям Китая любую поддержку, которая им может понадобиться", - говорится в заявлении.

На данный момент подтверждена гибель 15 человек. Еще более 100 человек числятся пропавшими без вести, однако шансов найти кого-то живым с каждым часом остается все меньше. На месте трагедии работает более 3 тысяч спасателей.