Молодые люди утонули, пытаясь переплыть озеро
Происшествия | 26 июня 2017 года, 09:52
За выходные дни спасатели получили три вызова в связи с гибелью людей на воде, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Трагически утро Янова дня началось в Тауренской волости Вецпиебалгского края, где двое молодых людей 17 и 20 лет утонули, пытаясь переплыть озеро Рияс.
В свою очередь в Риге водолазы на протяжении всего дня искали упавшую в Даугаву женщину примерно 40 лет, но обнаружить ее тело пока не удалось.