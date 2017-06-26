Происшествия |

За выходные дни спасатели получили три вызова в связи с гибелью людей на воде, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Трагически утро Янова дня началось в Тауренской волости Вецпиебалгского края, где двое молодых людей 17 и 20 лет утонули, пытаясь переплыть озеро Рияс.

В свою очередь в Риге водолазы на протяжении всего дня искали упавшую в Даугаву женщину примерно 40 лет, но обнаружить ее тело пока не удалось.